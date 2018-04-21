В МИД РФ отреагировали на иск демократов США против России

Москва, 21 апреля. От атмосферы в диалоге между Москвой и Вашингтоном зависит погода во всеми мире, при этом противники нормальных российско-американских отношений за океаном разрушают фундамент двустороннего взаимодействия стран.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение демократической партии США подать иск против РФ.

«Противники нормального развития (отношений РФ и США — прим. ФАН) … разрушают фундамент двустороннего взаимодействия, используя любые способы и не останавливаясь ни перед какими нелепыми обвинениями. При этом забывают, что от атмосферы в диалоге между нашими странами во многом зависит погода во всем мире», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что американские демократы подали в суд на Россию, штаб президента США Дональда Трампа и портал WikiLeaks, обвинив их в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы. В Совфеде РФ, комментируя эту информацию, назвали решение демократической партии США трагикомедией и пиар-ходом.