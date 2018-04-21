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Сирия: миссия ОЗХО посетила Думу для сбора образцов
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    Сирия: миссия ОЗХО посетила Думу для сбора образцов

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    Сирия: миссия ОЗХО посетила Думу для сбора образцов

    Гаага, 21 апреля. Эксперты ОЗХО посетили место инсценировки химатаки в городе Дума в Восточной Гуте для сбора образцов, говорится в релизе организации.

    Миссия ОЗХО посетила Думу для сбора образцов с целью последующего анализа после сообщений о применении химоружия 7 апреля. 

    «ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможность повторного посещения Думы», — отметили в международной организации.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утром 21 апреля сотрудники ОЗХО выехали в Думу. Генштаб ВС России сообщил 11 апреля, что НПО «Белые каски» сфабриковала «доказательства» атаки в Восточной Гуте.

    В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что целью провокаций с химоружием является желанием Запада дать передышку террористам, а также оправдать удары извне. В Дамаске неоднократно подчеркивали, что не располагают отравляющими веществами, это подтверждали эксперты ОЗХО. 

    Автор: Ирина Селезнева
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