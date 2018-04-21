Делегация из Крыма примет участие в выставке в Сирии, посвященной ее восстановлению

Ялта, 21 апреля. Делегация республики Крым примет участие в выставке в Сирии, которая будет посвящена восстановлению ближневосточного государства. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы создаем рабочие группы, договорились, что каждая в течение месяца представит план действий, это в том числе во всех форумах, все, что будет проходить на сирийской земле», — заявил Аксенов, отвечая на вопросы журналистов на Ялтинском международном экономическом форуме.

Выставка в САР состоится летом.

Напомним, ранее, оценивая значение Форума, Аксенов рассказал о большом количестве иностранных журналистов, прибывших в Крым. По его словам, Ялтинский форум буквально рассеял дымовую завесу ложных представлений о Крыме.

Отмтеим также, что в рамках Форума состоялась Ялтинская конференция, посвященная восстановлению Сирии после окончания военных действий. Ее участники в частности обсудили создание в Крыму зернового узла для сирийской продукции и строительство на полуострове сирийского отеля.