Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 21 апреля.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал невозможность возвращения Крыма под контроль Киева. На Украине признали невозможность возвращения Крыма.

Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Нина Дорошина умерла утром в Москве. Стала известна причина смерти актрисы Нины Дорошиной.

Российская корпорация «Газпром» направила в Стокгольмский арбитражный суд пакет документов, необходимый для прекращения договора с украинским «Нафтогазом». «Газпром» направил документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж.

Судя по последним заявлениям украинских политиков, Киев наконец-то, спустя четыре года, признал существующие реалии, что Крым — это Россия, и что это навсегда, отметил член экспертного совета при Госдуме. Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия.

Победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале стал 11-летний оренбуржец Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи. Назван победитель пятого сезона проекта «Голос. Дети».

В Совете Федерации прокомментировали заявление Государственного департамента США о коррупции на Украине. Воровство на самом высоком уровне: в Совфеде удивлены заявлением Госдепа о нарушениях на Украине.

Британские СМИ окончательно утратили связь с реальностью в освещении дела об отравлении в английском городе Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, считает политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. Британская пресса пробила новое дно: Корнилов отреагировал на заявление о причастности украинцев к делу Скрипаля.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма, которые приобрели гражданство РФ. «Порошенко смирился»: Пушков прокомментировал идею лишить крымчан украинского гражданства.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Украина не в состоянии «вернуть» Крым. Россияне с тезисом не согласились, отметив, что Киев уже вернул полуостров. Вы уже вернули: россияне отреагировали на заявление Киева о возвращении Крыма.

Военно-морские силы ВСУ провели учения вблизи границы с Крымом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ВМС в Facebook. ВМС Украины заявили об учениях вблизи границ Крыма.