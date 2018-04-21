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Президент Армении обратился к лидеру протестов как «отец и армянин» и предложил встретиться
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    Президент Армении обратился к лидеру протестов как «отец и армянин» и предложил встретиться

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    Президент Армении обратился к лидеру протестов как «отец и армянин» и предложил встретиться

    Ереван, 21 апреля. Президент Армении Армен Саркисян выразил готовность встретиться с лидером протестного движения «Мой шаг» Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.  

    Армен Саркисян также отметил, что его «глубоко беспокоит отказ от предложения диалога», и это может привести к противостоянию.

    «Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами», — заявил Саркисян.

    При этом глава государства отметил, что обращается «не как политический деятель, а как отец, родственник и армянин».

    «Я призываю всех остановится и подумать, к каким последствиям может привести продолжение этой ситуации», — добавил он.

    Стоит отметить, что вопреки протестам парламент избрал Сержа Саргсяна новым премьер-министром. В Армении стремятся к расширению полномочий главы правительства.

    В интервью телеканалу «Шант» Саргсян сообщил, что власти с пониманием относятся к недовольству митингующих, но не позволят сделать в стране атмосферу вседозволенности. Новый премьер подчеркнул, что мирные акции протеста — это частое явление в других странах мира. И Армения не стала исключением, но власти не дадут протестным акциям вылиться в беспорядки. 

    Автор: Алексей Громов
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