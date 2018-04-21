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Apple бесплатно заменит батареи в бракованной партии ноутбуков MacBook Pro
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    Apple бесплатно заменит батареи в бракованной партии ноутбуков MacBook Pro

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    Apple бесплатно заменит батареи в бракованной партии ноутбуков MacBook Pro

    Москва, 21 апреля. Компания Apple бесплатно заменит батареи в дефектной партии 13-дюймовых MacBook Pro.

    Для того, чтобы получить новую батарею или компенсацию, нужно обратиться к компании — ввести серийный номер устройства можно на официальном сайте Apple. Если пользователь MacBook уже поменял аккумулятор, ему обещают вернуть деньги.  

    Напомним, ранее в партии 13-дюймовых MacBook Pro был обнаружен дефект — батарея устройства вздувается во время эксплуатации. Отметим, пользователи техники Apple периодически сталкиваются с проблемами при ее использовании: так в начале года дефект был выявлен у iPhone X, который компания представила в ноябре 2017 года.

    Автор: Федор Веснин
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