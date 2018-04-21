Apple бесплатно заменит батареи в бракованной партии ноутбуков MacBook Pro

Москва, 21 апреля. Компания Apple бесплатно заменит батареи в дефектной партии 13-дюймовых MacBook Pro.

Для того, чтобы получить новую батарею или компенсацию, нужно обратиться к компании — ввести серийный номер устройства можно на официальном сайте Apple. Если пользователь MacBook уже поменял аккумулятор, ему обещают вернуть деньги.

Напомним, ранее в партии 13-дюймовых MacBook Pro был обнаружен дефект — батарея устройства вздувается во время эксплуатации. Отметим, пользователи техники Apple периодически сталкиваются с проблемами при ее использовании: так в начале года дефект был выявлен у iPhone X, который компания представила в ноябре 2017 года.