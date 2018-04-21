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Корабли ВМФ РФ «Пытливый» и «Сметливый» вошли в Средиземное море
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    Корабли ВМФ РФ «Пытливый» и «Сметливый» вошли в Средиземное море

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    Корабли ВМФ РФ «Пытливый» и «Сметливый» вошли в Средиземное море

    Москва, 21 апреля. Российские сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» вошли в акваторию Средиземного моря, ранее суда провели учения в Черном море. 

    Корабли ВМФ РФ «Пытливый» и «Сметливый» вошли в Средиземное море. Вместе с тем Ла-Манш проходят сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вместе с танкером «Лена», которые принадлежат Балтийскому флоту.

    Известно, что последние два корабля направлялись в Средиземное море через Атлантику, следом идет фрегат ВМФ Британии «Сент-Олбанс», сопровождающий российские суда.

    Автор: Ирина Селезнева
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