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«Как играет любовь — молодым и не снилось!» Love story Нины Дорошиной
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    «Как играет любовь — молодым и не снилось!» Love story Нины Дорошиной

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    Как играет любовь — молодым и не снилось! Love story Дорошиной

    Народная артистка России Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни. Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ. Дорошина сыграла десятки ролей на сцене и в кино, но всенародной любимицей она стала после фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» 1984 года. Прощание с этой поистине народной актрисой состоится в театре «Современник», предположительно, 24 апреля.

    «Как Дорошина играет любовь: молодым актрисам и не снилось»

    Прекрасную заметку написала на смерть Дорошиной искусствовед Татьяна Музыченко.

    «Удивительная актриса, — пишет Музыченко в Facebook. — Возраст свой никогда не скрывала, пластических операций не делала, на диетах не сидела, голодом себя не морила, да и красавицей, если быть до конца честной, даже в молодости не была. Но посмотрите, <…> как Дорошина играет любовь: молодым актрисам — красавицам модельным — такое и не снилось!»

    Искусствовед приводит в качестве примера не знаменитый фильм «Любовь и голуби», который прославил Дорошину, а спектакль «Зайцы. Love story» театра «Современник», где ее партером был Валентин Гафт.

    «Она даже Гафта переигрывет, — пишет Музыченко, — он как будто устает с ней тягаться и к концу спектакля как-то стухает. А Дорошиной все нипочем — она чуть ли на голову становится, крутится как белка, садится на шпагат — как будто нет и не может быть никаких ужасных цифр возраста!»

    «Светлая память ей, прекрасная актриса!» — добавляет искусствовед, и под этими словами могут подписаться миллионы поклонников таланта Дорошиной.

    «Современник» навсегда

    Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в подмосковном городе Лосиноостровске (теперь это Москва). Детство провела в Иране, где ее отец занимался закупкой меха для Красной армии. Там Дорошина пережила войну, там выучила несколько восточных языков, в том числе фарси. В Москву семья вернулась уже после Победы — в 1946 году.

    Талантливая девочка сначала играла в школьной самодеятельности, потом в народном театре Клуба железнодорожников, где ее первой наставницей стала актриса Камерного театра Мария Львовская. Так что дорога в театральный для Дорошиной была определена, и она поступила в знаменитую «Щуку» — Московское театральное училище имени Щукина (ныне — Театральный институт имени Щукина), который окончила в 1956 году.

    Как играет любовь — молодым и не снилось! Love story Дорошиной

    Карьера актрисы складывалась удачно — сначала она снималась в кино и не осталась незамеченной, сыграв в романтических «оттепельных» фильмах «Сын» (1955), «Первый эшелон» (1955), «Человек родился» (1956), «Первый троллейбус» (1964), «Строится мост» (1966), и других.

    В 1959 году Нина Дорошина поступила в московский театр «Современник», где прослужила всю жизнь. Она запомнилась зрителям пронзительными образами в спектаклях «Вечно живые», «Крутой маршрут», «Пятая колонна» и др.

    Всего Дорошина сыграла более двадцати ролей в кино и более тридцати — в театре. С 1980-х годов она, параллельно с актерской работой, преподавала в своей Альма-матер — в Московском театральном училище имени Щукина.

    «Надюха»

    Театральная карьера Дорошиной складывалась успешно, а вот в кино ей в основном доставались роли второго плана. Все изменилось, когда режиссер Владимир Меньшов увидел Дорошину в спектакле «Любовь и голуби» в театре «Современник» по пьесе театрального актера Владимира Гуркина. Меньшов загорелся снять фильм по этой пьесе.

    «Этот фильм начался именно с Дорошиной, — рассказал ТАСС народный артист России Сергей Юрский, сыгравший в картине Меньшова дядю Митяя. — Дальнейшая задача состояла в том, чтобы подобрать актеров под Дорошину».

    Фильм «Любовь и голуби» имел оглушительный успех, и после него Дорошина стала всенародно любимой звездой.

    Всю свою жизнь Дорошина посвятила сцене и кино, фактически, принеся в жертву искусству радость материнства. Детей у нее не было. Некоторое время Дорошина была замужем за знаменитым артистом Олегом Далем, а затем связала свою судьбу с мастером по свету театра «Современник» Владимиром Тышковым, вместе с которым прожила до его смерти в 2004 году.

    Автор: Анна Кириллова
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