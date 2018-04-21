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Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков
Общество
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    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

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    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

    Сирия, 21 апреля. Турецкая сторона приступила к возведению нового пограничного КПП в Алеппо, САА ликвидировала семерых боевиков в Хомсе, в Дамаске уничтожен заминированный автомобиль ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили заминированный автомобиль ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

    ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства»1 в южной части провинции Дамаск. О боевых вылетах союзной авиации пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Одновременно с этим военный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) передает, что Сирийская арабская армия (САА) открыла ракетный огонь по позициям ИГИЛовцев. В результате атаки САА был уничтожен заминированный автомобиль ИГ.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

    Турецкая армия приступила к развертыванию нового контрольно-пропускного пункта на границе с Сирией, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). По сведениям автора публикации, КПП возводится в районе деревни Хаммам.

    На западе провинции Алеппо продолжаются бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» захватили у «Ан-Нусры» несколько поселений региона.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

    Боевики группировок радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районах Аль-Казия и Аль-Кантри недалеко от Саламии, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    В свою очередь правительственные войска САР продолжают вести обстрел пунктов дислокации незаконных вооруженных формирований на севере провинции Хомс. По сведениям военного Twitter-канала (@salwan2), при последней атаке солдатам армии Башара Асада удалось ликвидировать семерых исламистов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 21 апреля 19.30: Турция возводит КПП в Алеппо, в Хомсе ликвидировано семь боевиков

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продолжает атаковать позиции радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 на севере провинции Хама. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов в районе деревни Аль-Джисат. Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), САА продолжает вести ракетный обстрел укрепрайонов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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