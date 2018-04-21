21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию Владимир Путин в июне может посетить Австрию. Эта страна на фоне коллективного решения соседей по Евросоюзу отказалась высылать российских дипломатов из-за озвученных Британией обвинений в организации химатаки в Солсбери. Возможную поездку обсуждали в ходе визита в Москву главы российского и австрийского МИД Карин Кнайсль и Сергей Лавров. Такой шаг может сделать заявившую о нейтралитете Австрию одним из ключевых партнеров России в Евросоюзе. По данным национальных СМИ, австрийский министр давно хотела заручиться поддержкой Москвы, чтобы ее страна выступила посредником в сирийском урегулировании.

Представитель МИД РФ прокомментировала отправку миссии ОЗХО в г. Дума Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отправку миссии Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. Эксперты ОЗХО выехала к месту предполагаемого применения токсичных химикатов только сегодня. То есть спустя 11 дней после поступления в Техсекретариат официального запроса Дамаска. По словам представителя российского министерства, такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, недопустимы.

ФСБ предотвратила теракт сторонника ИГ1 в России Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство»1, планировавшего террористические акты на территории страны. К моменту задержания преступник приступил к планированию резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. В ведомстве отметили, что объектом нападений должно было стать, в том числе здание правительства Ставропольского края.

В Петербурге скончалась заслуженная артистка РФСФСР Людмила Сафронова Сегодня на 88 году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, профессор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Людмила Сафронова. Она была ученицей Агриппины Яковлевны, и на протяжении многих лет передавала свой опыт и знания уже своим воспитанницам, среди которых: Ирма Ниорадзе, Татьяна Кутина, Елена Панкова и многие другие. Отпевание и прощание с Людмилой Николаевной состоится 23 апреля в 12.30 в Троицком соборе Петербурга.

1 Организация запрещена на территории РФ.