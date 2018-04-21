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21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию
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    21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

    Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию. Представитель МИД РФ прокомментировала отправку миссии ОЗХО в г. Дума. ФСБ предотвратила теракт сторонника ИГ в России. В Петербурге скончалась заслуженная артистка РФСФСР Людмила Сафронова.
    18:30 21 Апреля 2018
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    Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

    21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

    Владимир Путин в июне может посетить Австрию. Эта страна на фоне коллективного решения соседей по Евросоюзу отказалась высылать российских дипломатов из-за озвученных Британией обвинений в организации химатаки в Солсбери. Возможную поездку обсуждали в ходе визита в Москву главы российского и австрийского МИД Карин Кнайсль и Сергей Лавров. Такой шаг может сделать заявившую о нейтралитете Австрию одним из ключевых партнеров России в Евросоюзе. По данным национальных СМИ, австрийский министр давно хотела заручиться поддержкой Москвы, чтобы ее страна выступила посредником в сирийском урегулировании.

    Представитель МИД РФ прокомментировала отправку миссии ОЗХО в г. Дума

    21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отправку миссии Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. Эксперты ОЗХО выехала к месту предполагаемого применения токсичных химикатов только сегодня. То есть спустя 11 дней после поступления в Техсекретариат официального запроса Дамаска. По словам представителя российского министерства, такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, недопустимы.

    ФСБ предотвратила теракт сторонника ИГ1 в России

    21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

    Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство»1, планировавшего террористические акты на территории страны. К моменту задержания преступник приступил к планированию резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. В ведомстве отметили, что объектом нападений должно было стать, в том числе здание правительства Ставропольского края.

    В Петербурге скончалась заслуженная артистка РФСФСР Людмила Сафронова

    21 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин в июне может посетить с рабочим визитом Австрию

    Сегодня на 88 году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, профессор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Людмила Сафронова. Она была ученицей Агриппины Яковлевны, и на протяжении многих лет передавала свой опыт и знания уже своим воспитанницам, среди которых: Ирма Ниорадзе, Татьяна Кутина, Елена Панкова и многие другие. Отпевание и прощание с Людмилой Николаевной состоится 23 апреля в 12.30 в Троицком соборе Петербурга.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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