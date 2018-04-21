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Сирия: в Думейре показали изъятое оружие боевиков
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    Сирия: в Думейре показали изъятое оружие боевиков

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    Изъятое оружие боевиков показали журналистам в сирийском Думейре

    Москва, 21 апреля. В сирийском Думейре журналистам показали около десяти тысяч боеприпасов, которые были изъяты у исламистской группировки «Джейш аль-ислам».

    В субботу, 21 апреля, журналистам продемонстрировали изъятые у «Джейш аль-ислам» боеприпасы, среди которых стрелковое оружие, минометы, противотанковые ракетные системы ТОУ, а также около 20 танков. При этом танки – в рабочем состоянии. Отмечается, что большая часть боеприпасов была произведена в странах НАТО.

    Также была показана бывшая и подземная база боевиков, где находились госпиталь исламистов и камеры, в которых держали заложников из числа мирных жителей. Отмечается, что, судя по маркировкам на упаковках с медикаментами и оборудованием, они были произведены в Европе и США.

    Автор: Алексей Громов
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