Угрозу теракта по ошибке объявили в Токио

Токио, 21 апреля. В центральном токийском районе Тисда по ошибке была объявлена угроза теракта. Инцидент произошел в субботу, 21 апреля.

Как стало известно, сигнал об угрозе теракта сработал на более 80 уличных громкоговорителей и 200 передатчиков, которые установлены в отелях и зданиях. Власти района сообщили, что угроза теракта была ложной и объяснили, почему сработало оповещение.

Как оказалось, один из сотрудников допустил ошибку, когда проверял систему экстренного оповещения.