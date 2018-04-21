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Украина
Журналистов избили на Украине во время расследования незаконной продажи топлива
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    Журналистов избили на Украине во время расследования незаконной продажи топлива

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    Журналистов избили на Украине во время расследования незаконной продажи топлива

    Киев, 21 апреля. Украинский омбудсмен Людмила Денисова взяла под контроль дело с избиением съемочной группы в Тернопольской области, правоохранительные органы возбудили головное дело по данному факту, сообщили у аппарате омбудсмена.

    В Тернопольской области во время проведения журналистского расследования избили корреспондента и оператора «12 канала», сообщило накануне украинское издание «Волынь24». На место инцидента выехал представитель уполномоченного Рады по правам человека в регионе Владимир Шевченко.

    По данным аппарата омбудсмена, сотрудников СМИ избили во время расследования незаконной продажи дизельного топлива. Их избили и насильно удерживали в помещении, также значительно пострадала рабочая техника. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело, следственные мероприятия намечены на 23 апреля. Напомним, что это не первый случай нападения на журналистов на Украине. 

    Автор: Ирина Селезнева
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