Журналистов избили на Украине во время расследования незаконной продажи топлива

Киев, 21 апреля. Украинский омбудсмен Людмила Денисова взяла под контроль дело с избиением съемочной группы в Тернопольской области, правоохранительные органы возбудили головное дело по данному факту, сообщили у аппарате омбудсмена.

В Тернопольской области во время проведения журналистского расследования избили корреспондента и оператора «12 канала», сообщило накануне украинское издание «Волынь24». На место инцидента выехал представитель уполномоченного Рады по правам человека в регионе Владимир Шевченко.

По данным аппарата омбудсмена, сотрудников СМИ избили во время расследования незаконной продажи дизельного топлива. Их избили и насильно удерживали в помещении, также значительно пострадала рабочая техника. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело, следственные мероприятия намечены на 23 апреля. Напомним, что это не первый случай нападения на журналистов на Украине.