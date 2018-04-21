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Посол РФ в Лондоне рассказал, кто согласовывает тексты британских СМИ о «деле Скрипаля»
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    Посол РФ в Лондоне рассказал, кто согласовывает тексты британских СМИ о «деле Скрипаля»

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    Посол РФ в Лондоне рассказал, кто согласовывает тексты британских СМИ о «деле Скрипаля»

    Лондон, 21 апреля. Всю информацию, каждый текст, который британские СМИ публикуют о «деле Скрипаля», согласовывают в Совете по национальной безопасности Соединенного королевства. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

    «Была утечка неделю назад о том, что на всю информацию, которая касается Скрипалей, наложена цензура. И ни одна статья не может выходить без согласия Совета по национальной безопасности», — рассказал российский дипломат в интервью РБК.

    Напомним, ранее в газете The Times появилась статья, автор которой утверждает, что за отравлением Скрипалей могут стоять «украинские сепаратисты и бывшие советские солдаты». По мнению политолога Владимира Корнилова, допуская подобное, британская пресса «пробивает новое дно».

    Автор: Федор Веснин
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