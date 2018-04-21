Посол РФ в Лондоне рассказал, кто согласовывает тексты британских СМИ о «деле Скрипаля»

Лондон, 21 апреля. Всю информацию, каждый текст, который британские СМИ публикуют о «деле Скрипаля», согласовывают в Совете по национальной безопасности Соединенного королевства. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Была утечка неделю назад о том, что на всю информацию, которая касается Скрипалей, наложена цензура. И ни одна статья не может выходить без согласия Совета по национальной безопасности», — рассказал российский дипломат в интервью РБК.

Напомним, ранее в газете The Times появилась статья, автор которой утверждает, что за отравлением Скрипалей могут стоять «украинские сепаратисты и бывшие советские солдаты». По мнению политолога Владимира Корнилова, допуская подобное, британская пресса «пробивает новое дно».