Актрису Олейник госпитализировали в Москве

Москва, 21 апреля. В театральном центре «Вишневый сад» в Москве произошло ЧП. Актриса Ксения Олейник получила травму головы, сообщил источник в экстренных службах.

Днем 21 апреля в столичном театре произошел инцидент. Актриса Олейник получила удар по голове шаром. В «Вишневый сад» прибыли медики скорой помощи.

Они диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, передает «360». Ранее сообщалось о гибели на Кубани велогонщицы Плужниковой.