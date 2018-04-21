Меню
Происшествия
Актрису Олейник госпитализировали в Москве
Общество
Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    Актрису Олейник госпитализировали в Москве

    276

    Актрису Олейник госпитализировали в Москве

    Москва, 21 апреля. В театральном центре «Вишневый сад» в Москве произошло ЧП. Актриса Ксения Олейник получила травму головы, сообщил источник в экстренных службах.

    Днем 21 апреля в столичном театре произошел инцидент. Актриса Олейник получила удар по голове шаром. В «Вишневый сад» прибыли медики скорой помощи.

    Они диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, передает «360». Ранее сообщалось о гибели на Кубани велогонщицы Плужниковой.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    18:52   21 Апреля 2018
    44
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    781
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    740
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    6131