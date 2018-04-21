Путин поприветствовал участников и гостей Дельфийских игр России

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 17-х молодежных Дельфийских игр России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Дельфийские игры стали объединяющим событием для творческой молодежи. Также это начинание «обогатилось интересными идеями, яркими инициативами и новациями».

Владимир Путин также отметил, что многие лауреаты прошлых Дельфийских игр смогли реализовать свой потенциал, добились успехов в различных областях искусства, получили профессиональное признание и мировую известность.