Путин поприветствовал участников и гостей Дельфийских игр России
Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 17-х молодежных Дельфийских игр России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что Дельфийские игры стали объединяющим событием для творческой молодежи. Также это начинание «обогатилось интересными идеями, яркими инициативами и новациями».
Владимир Путин также отметил, что многие лауреаты прошлых Дельфийских игр смогли реализовать свой потенциал, добились успехов в различных областях искусства, получили профессиональное признание и мировую известность.
«Уверен, что их пример обязательно вдохновит нынешних «дельфийцев», позволит им достойно выступить на Играх, продемонстрировать свой талант зрителям и авторитетному жюри», — подчеркнул Владимир Путин.