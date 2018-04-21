Меню
Общество
Путин поприветствовал участников и гостей Дельфийских игр России
Общество
Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поприветствовал участников и гостей Дельфийских игр России

    656

    Путин поприветствовал участников и гостей Дельфийских игр России

    Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 17-х молодежных Дельфийских игр России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что Дельфийские игры стали объединяющим событием для творческой молодежи. Также это начинание «обогатилось интересными идеями, яркими инициативами и новациями».

    Владимир Путин также отметил, что многие лауреаты прошлых Дельфийских игр смогли реализовать свой потенциал, добились успехов в различных областях искусства, получили профессиональное признание и мировую известность.

    «Уверен, что их пример обязательно вдохновит нынешних «дельфийцев», позволит им достойно выступить на Играх, продемонстрировать свой талант зрителям и авторитетному жюри», — подчеркнул Владимир Путин.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    «Безответственный шаг»: в посольстве РФ в Лондоне рассказали о последствиях удара США по Сирии

    18:52   21 Апреля 2018
    44
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    781
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    740
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    6131