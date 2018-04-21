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Лукашенко заявил о стабильности белорусского рубля
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    Лукашенко заявил о стабильности белорусского рубля

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    Лукашенко заявил о стабильности белорусского рубля

    Минск, 21 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский рубль пока стабилен и для роста цен на продукты питания нет оснований, передает «Белта».

    В Белоруссии проходит республиканский субботник. Президент страны Александр Лукашенко прокомментировал вопрос о стабильности национальной валюты.

    «Рубль у нас пока стабилен. А ожидания… Я провожу параллель. Помните, когда мы вынуждены были перейти к более жесткой денежно-кредитной политике», — отметил он. 

    По словам белорусского лидера, в 2017 году удалось сохранить инфляцию на уровне прогнозов. Лукашенко пообещал стабильность в ценообразовании. Он отметил, что к правительству выдвигает главные требования - занятость населения, заработная плата и цена на продукты и услуги.

    «Все это в увязке в течение этого года даст результат», — сказал Лукашенко.

    Президент подчеркнул, что оснований для роста цен нет, поскольку основное продовольствие белорусского производства. Он добавил, что власти сделают все необходимо для предотвращения влияния на цены факторов извне.

    Автор: Ирина Селезнева
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