Лукашенко заявил о стабильности белорусского рубля

Минск, 21 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский рубль пока стабилен и для роста цен на продукты питания нет оснований, передает «Белта».

В Белоруссии проходит республиканский субботник. Президент страны Александр Лукашенко прокомментировал вопрос о стабильности национальной валюты.

«Рубль у нас пока стабилен. А ожидания… Я провожу параллель. Помните, когда мы вынуждены были перейти к более жесткой денежно-кредитной политике», — отметил он.

По словам белорусского лидера, в 2017 году удалось сохранить инфляцию на уровне прогнозов. Лукашенко пообещал стабильность в ценообразовании. Он отметил, что к правительству выдвигает главные требования - занятость населения, заработная плата и цена на продукты и услуги.

«Все это в увязке в течение этого года даст результат», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что оснований для роста цен нет, поскольку основное продовольствие белорусского производства. Он добавил, что власти сделают все необходимо для предотвращения влияния на цены факторов извне.