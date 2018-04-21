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ФСБ опубликовала видео из Ставрополя, где ликвидировали боевика ИГ
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    ФСБ опубликовала видео из Ставрополя, где ликвидировали боевика ИГ

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    ФСБ опубликовала видео из Ставрополя, где ликвидировали боевика ИГ

    Москва, 21 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили готовящийся теракт в Ставрополе. Как сообщили в ФСБ, боевик, связанный с запрещенной в РФ организацией ИГ1, намеревался взорвать здание правительства Ставропольского края.

    ФСБ опубликовало оперативное видео, относящееся к операции по ликвидации террориста, отмечает телеканал РЕН-ТВ. В частности,  представлены кадры слежки за боевиком, показано также, что сотрудники ФСБ нашли у него огнестрельное и холодное оружие.

    Напомним, ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность сторонника ИГ, планировавшего террористические акты в Ставрополе. Отметим также, что во время операции по задержанию боевик оказал вооруженное сопротивление и был смертельно ранен.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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