ФСБ опубликовала видео из Ставрополя, где ликвидировали боевика ИГ

Москва, 21 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили готовящийся теракт в Ставрополе. Как сообщили в ФСБ, боевик, связанный с запрещенной в РФ организацией ИГ1, намеревался взорвать здание правительства Ставропольского края.

ФСБ опубликовало оперативное видео, относящееся к операции по ликвидации террориста, отмечает телеканал РЕН-ТВ. В частности, представлены кадры слежки за боевиком, показано также, что сотрудники ФСБ нашли у него огнестрельное и холодное оружие.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность сторонника ИГ, планировавшего террористические акты в Ставрополе. Отметим также, что во время операции по задержанию боевик оказал вооруженное сопротивление и был смертельно ранен.

1 Организация запрещена на территории РФ.