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Президент Азербайджана сформировал новое правительство республики
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    Президент Азербайджана сформировал новое правительство республики

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    Президент Азербайджана сформировал новое правительство республики

    Баку, 21 апреля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сформировал новое правительство, распоряжение размещено на сайте главы государства.

    Ильхам Алиев сохранил ключевые места в правительстве за прежними министрами. Так, главой МВД остается Рамиль Идрис оглы Усубов, вести внешнюю политику будет Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров, решать вопросы оборонного характера — Закир Аскер оглы Гасанов.

    Возглавлять МЧС станет Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров, а вопросы экономики поручены Шахину Абдулле оглы Мустафаеву. Напомним, что согласно Конституции республики прежний кабинет министров ушел в отставку 18 апреля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был избран на пост главы государства на четвертый срок. 

    Автор: Ирина Селезнева
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