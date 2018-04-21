Президент Азербайджана сформировал новое правительство республики

Баку, 21 апреля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сформировал новое правительство, распоряжение размещено на сайте главы государства.

Ильхам Алиев сохранил ключевые места в правительстве за прежними министрами. Так, главой МВД остается Рамиль Идрис оглы Усубов, вести внешнюю политику будет Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров, решать вопросы оборонного характера — Закир Аскер оглы Гасанов.

Возглавлять МЧС станет Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров, а вопросы экономики поручены Шахину Абдулле оглы Мустафаеву. Напомним, что согласно Конституции республики прежний кабинет министров ушел в отставку 18 апреля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был избран на пост главы государства на четвертый срок.