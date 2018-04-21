Коричневая Украина. Колонка Ирины Гавриловой

На четвертом году победы «революции гидности» они просто перестали стесняться. Перестали ернически подмигивать, спрашивая «где вы видели фашизм на Украине?» Они просто нам его показали. Показали готовность опять варить мыло из евреев, вспарывать животы двухлетним польским девочкам, расстреливать стариков и детей в Бабьем Яру и сжигать Хатыни — если им прикажет их идеологический кумир — Адольф Гитлер. 20 апреля 28-летняя львовская учительница и завуч львовской школы Марьяна Батюк сердечно поздравила основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера с днем рождения на своей странице в Facebook.

«Великий человек, как ни крути. «Нация и отечество — вот единственная по-настоящему важная доктрина для меня и для всех настоящих националистов», — написала депутат от партии «Свобода» над публикацией, приводя цитату лидера нацистов Адольфа Гитлера.

Правда под давлением массового осуждения депутат горсовета пост потерла и заявила о «взломе» своей страницы в Facebook, где каждая запись — персональное поздравление фюреру. Это лишний раз показало, что бороться за свои идеи «расово правильные» украинцы способны в двух случаях. Первый — в балаклавах. Второй — в стае таких же отморозков. Столкнувшись хоть с малейшим противостоянием, апологеты укронацизма тут же лезут в кусты и плачущим голосом заявляют о «российских хакерах».

Поверьте, если бы какая-то учительница из Харькова или Одессы публично поздравила с днем рождения Ленина или Сталина, то она уже писала бы заявление на увольнение, а под окнами ее дома бесновались бы «патриоты» в балаклавах. Или давала показания в СБУ.

В случае же с преподавательницей истории из Львова все закончилось профилактической беседой с директором учебного заведения — «не время сейчас, партайгеноссе». И — поддержкой единомышленников из праворадикальных организаций, которая отчетливо показала, какую именно страну строят победители майдана.

Четыре года декоммунизации и десоветизации, активно насаждаемой «вятровичами», сделали свое дело: многие жители Галичины и западных областей убеждены, что, победи нацисты в 1945-м, они бы жили круто, вот прям как сейчас в Германии живут.

«Как видите, нацизм — выгодный. Прикол в том, что при Гитлере немцы жили хорошо. И именно Третий рейх через гитлерюгенд дал возможность возродится Германии после войны», — пишут сторонники депутата львовского ландтага.

Одновременно во Львове проходит выставка, посвященная юбилею дивизии СС «Галичина», и надо быть абсолютными отморозками, чтобы в стране, которая больше всех пострадала от зверств фашистов, где каждый шестой погиб или был убит, замучен, сожжен гитлеровцами, праздновать 75-летие зондеркоманд.

При этом в стране, где сажают за георгиевскую ленту, где депутаты типа Антона Геращенко вносят в УПК уголовные сроки за использование символов Победы, «отреформированная» полиция спокойно наблюдает, как по Львову разгуливают молодчики в черной форме СС со шмайсерами, а рядом демонстрируются штык-ножи и топоры, которыми бандеровцы вспарывали животы польским крестьянам. Конечно же, никакого состава преступления, только респект и уважуха.

Хотя еще в 2015 году Верховная рада приняла закон (типа один для всех) «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Документ сей направлен на осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных преступных режимов, однако работает он только в одну сторону — против идеологии Советов, левых партий и победителей в Великой Отечественной войне.

Потому власть и правоохранительные органы Украины никак не отреагировали на чествование Гитлера львовскими учителями и марши эсэсовцев — эта идеология официально поддерживается и охраняется государством. Причем она давно вышла за рамки «галичанского заповедника» и распространилась по всей стране, так что неправы те, кто до сих пор пытается все списать на «юношеские увлечения» романтикой национализма или «частные» случаи в провинции. Потому что мы видели зигующего в Майданеке представителя батальона «Азов», одесского МЧС-ника, позирующего в мундире Schutzstaffel, футбольных ультрас в Харькове, скандирующих «Зиг хайль — Рудольф Гесс — гитлерюгенд — СС».

Как там говорила героиня одного известного фильма:

«Случайность — частный случай закономерности?»

Исходя из этого, и день рождения фюрера станет красной датой в календаре Вятровича, полностью вытеснив 9 Мая, с которым декоммунизаторы борются четвертый год подряд. Пока же праворадикалы готовят почву для массовых празднований в честь основателя Третьего рейха.

И — открывают глаза тем украинцам, которые думают, что Украина скатилась в 90-е, во времена, например, Кучмы или раннего Ющенко. На самом деле, Украина опустилась еще ниже — к временам Бандеры и Шухевича. Вот в эту эпоху совершенно логично вписываются и расовое превосходство (шумеры, арийцы, копатели морей — это оттуда, да) и истребление «унтерменшей», и декоммунизация и «штрейхеры».

Самым естественным образом выглядят и реализующиеся в современной Украине практики главного управление СС по вопросам расы и поселения, так называемый «План Ост». Они полностью коррелируются с духом украинских реформ, в результате которых страну победившей гидности покинули от семи до десяти миллионов человек. Ежемесячно с Украины «валит» 100 тысяч жителей, потому что не хотят пополнять ужасную статистику смертности: по этому показателю незалежная прочно удерживает пальму первенства в Европе. Минус 200 тысяч украинцев каждый год. Адольф Алоизыч одобрительно аплодирует: число жертв на постмайданной Украине вполне сопоставимо с потерями в Великой Отечественной...

«Украина находится под оккупацией последователей фашистов, которые захватили власть в результате государственного переворота», — подтверждает и депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

По его словам, то, что делает нынешняя украинская власть, точь-в-точь повторяет действия немецких оккупантов в период Великой Отечественной войны.

Однако замечать этого не принято, как и реагировать на откровенную пропаганду нацизма. И ладно бы, если только на Украине, упорно превращаемой в Бандерштат. Блюстители прав и свобод в Европе тоже ничего страшного в маршах СС во Львове не видят. Им выгодна стремительно коричневеющая страна. Во-первых, нацистская форма на украинцах — это дополнительный фактор борьбы против РФ. Во-вторых, это дает европейцам на законных основаниях никогда не подпускать неньку к дверям ЕС, используя ее только как дурного и злобного пса, гавкающего на Россию. Поэтому поляки, сцепив зубы, терпят и не критикуют тех, кто открыто восхищается выставкой оружия УПА1 (организация запрещена в РФ — прим. ФАН), примененного в ходе Волынской резни...

Хотя в цивилизованной стране те, кто в любом виде пытается оспорить результаты Нюрнберга, сразу окрашиваются в коричневые цвета с характерным запахом. За это дают сроки и не подают руки. Однако на Украину данные правила европейцы не спешат распространять, им она нужна именно в таком виде и в таком цвете. И общественное негодование по поводу поздравилок Гитлеру, которое вызвал пост львовской депутатки, уже запоздало.

Украина разделена, и ментальный, идеологический, политический этот раскол зашел так далеко, что больше нет противостояния наследников полицаев и внуков победителей. А существует две Украины. Одна, целенаправленно и наступательно пытающаяся взять реванш за дела давно минувших лет, отлистав столетие назад. И другая, упорно не желающая, чтобы не портить себе жизнь, замечать это.

Так что именно День Победы на сегодня является единственным маркером сохранения человеческого облика. Уже через пару недель мы увидим, сколько людей осталось в Киеве, Запорожье, Одессе или Черновцах.

1 Организация запрещена на территории РФ.