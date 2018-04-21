Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Дорошиной

Москва, 21 апреля. Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Дорошиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Нины Михайловны Дорошиной принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами», — говорится в сообщении.

Мединский напомнил, что творческий путь Нины Дорошиной был «неразрывно связан» с московским театром «Современник». Именно на сцене этого театра актриса заслужила профессиональное и зрительское признание, здесь она «в разных жанрах раскрыла свой щедрый дар перевоплощения».

Также министр вспомнил о советской картине «Любовь и голуби», которая принесла актрисе всенародную любовь.

«Нине Михайловне удалось мастерски вписать лирический образ героини в комедийный контекст картины, глубоко раскрыть внутренний мир простой русской женщины, покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей», — подчеркнул Мединский.

Народная артистка РСФСР Нина Дорошина ушла из жизни в субботу, 21 апреля. Ей было 83 года.