Появились подробности крушения самолета в Хакасии

Красноярск, 21 апреля. В Хакасии в результате падения легкомоторного самолета погибли владелец воздушного судна и его товарищ. К настоящему времени их тела уже достали из реки, в которую рухнул двухместный самолет.

По предварительной информации, частное воздушное судно Kappa 77 KP 2U-Sova использовалось для перелетов за деньги. Очевидцы утверждают, что самолет резко пошел в штопор и упал, следовательно причиной случившегося могла стать ошибка в пилотировании.

В настоящее время Единая дежурная диспетчерская служба Алтайского района Хакасии устанавливает принадлежность самолета, ведутся поиски места, откуда взлетел самолет.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает ТАСС.

Напомним, 14 апреля в Ростовской области произошел аналогичный инцидент: в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека.