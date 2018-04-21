Меню
Происшествия
Появились подробности крушения самолета в Хакасии
Происшествия
Угрозу теракта по ошибке объявили в Токио
Следующая новость
Загрузка...

    Появились подробности крушения самолета в Хакасии

    282

    Появились подробности крушения самолета в Хакасии

    Красноярск, 21 апреля. В Хакасии в результате падения легкомоторного самолета погибли владелец воздушного судна и его товарищ. К настоящему времени их тела уже достали из реки, в которую рухнул двухместный самолет. 

    По предварительной информации, частное воздушное судно Kappa 77 KP 2U-Sova использовалось для перелетов за деньги. Очевидцы утверждают, что самолет резко пошел в штопор и упал, следовательно причиной случившегося могла стать ошибка в пилотировании.

    В настоящее время Единая дежурная диспетчерская служба Алтайского района Хакасии устанавливает принадлежность самолета, ведутся поиски места, откуда взлетел самолет.

    По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает ТАСС.

    Напомним, 14 апреля в Ростовской области произошел аналогичный инцидент: в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    480
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    307
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    4575
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    1176