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Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП в Краснодарском крае
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    Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП в Краснодарском крае

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    Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП в Краснодарском крае

    Москва, 21 апреля. Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом рассказали в Федерации велосипедного спорта РФ.

    Молодая российская спортсменка Лидия Плужникова ехала на велосипеде по трассе в Архипо-Осиповке. Девушку сбил 17-летний водитель, который не имеет лицензию на вождение. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

    Прибывшие на место инцидента медики скорой помощи попытались спасти жизнь спортсменки. Однако Плужникова получила тяжелые травмы. Велогонщица скончалась на 25 году жизни, пишет РИА Новости

    Автор: Ирина Селезнева
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