Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП в Краснодарском крае

Москва, 21 апреля. Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом рассказали в Федерации велосипедного спорта РФ.

Молодая российская спортсменка Лидия Плужникова ехала на велосипеде по трассе в Архипо-Осиповке. Девушку сбил 17-летний водитель, который не имеет лицензию на вождение. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

Прибывшие на место инцидента медики скорой помощи попытались спасти жизнь спортсменки. Однако Плужникова получила тяжелые травмы. Велогонщица скончалась на 25 году жизни, пишет РИА Новости.