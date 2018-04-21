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Ялтинский форум рассеял дымовую завесу ложных представлений о Крыме — Аксенов
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    Ялтинский форум рассеял дымовую завесу ложных представлений о Крыме — Аксенов

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    Ялтинский форум рассеял дымовую завесу ложных представлений о Крыме — Аксенов

    Ялта, 21 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) позволяет «рассеять дымовую завесу» неправильных представлений о происходящем на полуострове.

    Подводя итоги IV Международного экономического форума в Крыму, глава республики отметил, что освещением мероприятия занимались более 400 иностранных журналистов, а гостями форума стали предприниматели со всех концов мира. 

    «Сами журналисты говорят, что главная проблема в том, что в их странах простые жители не знают, что происходит в Крыму…» — приводит комментарий Аксенова корреспондент Федерального агенства новостей.

    Глава Крыма подчеркнул, что проводя мероприятия, подобные Ялтинскому форуму, можно скорее «рассеять дымовую завесу» ложных представлений о том, что «на улицах полуострова стоят танки». 

    «Форум не стоил государству ни копейки. Бюджетных денег на проведение форума потрачено не было», — добавил Аксенов. 

    Напомним, ранее в рамках форума состоялась Ялтинская конференция, посвященная восстановлению Сирии после окончания военных действий. Ее участники обсудили создание в Крыму зернового узла для сирийской продукции и строительство на полуострове сирийского отеля.

    Автор: Евгения Авраменко
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