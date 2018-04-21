Ялтинский форум рассеял дымовую завесу ложных представлений о Крыме — Аксенов

Ялта, 21 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) позволяет «рассеять дымовую завесу» неправильных представлений о происходящем на полуострове.

Подводя итоги IV Международного экономического форума в Крыму, глава республики отметил, что освещением мероприятия занимались более 400 иностранных журналистов, а гостями форума стали предприниматели со всех концов мира.

«Сами журналисты говорят, что главная проблема в том, что в их странах простые жители не знают, что происходит в Крыму…» — приводит комментарий Аксенова корреспондент Федерального агенства новостей.

Глава Крыма подчеркнул, что проводя мероприятия, подобные Ялтинскому форуму, можно скорее «рассеять дымовую завесу» ложных представлений о том, что «на улицах полуострова стоят танки».

«Форум не стоил государству ни копейки. Бюджетных денег на проведение форума потрачено не было», — добавил Аксенов.

Напомним, ранее в рамках форума состоялась Ялтинская конференция, посвященная восстановлению Сирии после окончания военных действий. Ее участники обсудили создание в Крыму зернового узла для сирийской продукции и строительство на полуострове сирийского отеля.