Самойлова рассказала, в каком платье будет выступать на конкурсе «Евровидение»

Москва, 21 апреля. Российская певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, рассказала, в каком платье она будет выступать.

Во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Самойлова рассказала, что ее платье, которое сделала дизайнер Анастасия Задорина, будет частью декорации.

«Самое мое основное платье, в котором я буду выступать в своем номере, будет очень интересным. Оно будет не просто нарядом, а частью декорации», — отметила певица.

Самойлова также сообщила, что очень загружена и постоянно занимается подготовкой к конкурсу, подчеркнув, что домой приезжает, чтобы поспать.

В этом году конкурс «Евровидение» пройдет в Португалии. Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break во втором полуфинале. Первый полуфинал пройдет 8 мая, второй – 10 мая. Финал конкурса намечен на 12 мая.