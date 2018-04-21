Меню
Общество
Самойлова рассказала, в каком платье будет выступать на конкурсе «Евровидение»
Происшествия
Угрозу теракта по ошибке объявили в Токио
Следующая новость
Загрузка...

    Самойлова рассказала, в каком платье будет выступать на конкурсе «Евровидение»

    351

    Самойлова рассказала, в каком платье будет выступать на конкурсе «Евровидение»

    Москва, 21 апреля. Российская певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, рассказала, в каком платье она будет выступать.

    Во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Самойлова рассказала, что ее платье, которое сделала дизайнер Анастасия Задорина, будет частью декорации.

    «Самое мое основное платье, в котором я буду выступать в своем номере, будет очень интересным. Оно будет не просто нарядом, а частью декорации», — отметила певица.

    Самойлова также сообщила, что очень загружена и постоянно занимается подготовкой к конкурсу, подчеркнув, что домой приезжает, чтобы поспать.

    В этом году конкурс «Евровидение» пройдет в Португалии. Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break во втором полуфинале. Первый полуфинал пройдет 8 мая, второй – 10 мая. Финал конкурса намечен на 12 мая.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    480
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    307
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    4575
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    1176