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Сборная России обыграла Чехию во втором матче юниорского ЧМ по хоккею
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    Сборная России обыграла Чехию во втором матче юниорского ЧМ по хоккею

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    Сборная России обыграла Чехию во втором матче юниорского ЧМ по хоккею

    Челябинск, 21 апреля. Российские хоккеисты обыграли чехов во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Челябинске и Магнитогорске. Поединок завершился со счетом 3-2 в пользу сборной России.

    В составе хозяев турнира шайбы забросили Иван Морозов, Василий Подколзин и Павел Дорофеев.      

    Напомним, в первом поединке чемпионата мира молодые российские хоккеисты не оставили шансов команде Франции (7-1). В воскресенье сборную России ждет матч с Финляндией.

    Отметим, всего в турнире принимают участие десять сборных. Финал юниорского чемпионата мира пройдет 29 апреля в Челябинске. 

    Автор: Федор Веснин
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