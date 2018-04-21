Сборная России обыграла Чехию во втором матче юниорского ЧМ по хоккею

Челябинск, 21 апреля. Российские хоккеисты обыграли чехов во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Челябинске и Магнитогорске. Поединок завершился со счетом 3-2 в пользу сборной России.

В составе хозяев турнира шайбы забросили Иван Морозов, Василий Подколзин и Павел Дорофеев.

Напомним, в первом поединке чемпионата мира молодые российские хоккеисты не оставили шансов команде Франции (7-1). В воскресенье сборную России ждет матч с Финляндией.

Отметим, всего в турнире принимают участие десять сборных. Финал юниорского чемпионата мира пройдет 29 апреля в Челябинске.