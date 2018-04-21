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Медведев о кончине Дорошиной: Это большая утрата для российской культуры
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    Медведев о кончине Дорошиной: Это большая утрата для российской культуры

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    Медведев о кончине Дорошиной: Это большая утрата для российской культуры

    Москва, 21 апреля. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал кончину актрисы Нины Дорошиной большой утратой для ее близких, коллег и российской культуры. Как говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров, Нина Михайловна была одной из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа.

    Медведев отметил, что Дорошина  — «яркая звезда легендарного «Современника». По его словам, «зрители никогда не забудут ее искреннюю Надю из фильма «Любовь и голуби», замечательную миссис Куикли из «Виндзорских насмешниц», одинокую актрису из спектакля «Заяц. Love Story».

    Глава кабмина подчеркнул, что Нина Михайловна умела создать любой образ и была талантливой и уникальной актрисой. Медведев также выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы и передал искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Дорошиной.

    Медведев о кончине Дорошиной: Это большая утрата для российской культуры

    Напомним, что Нины Михайловны не стало сегодня утром. Ей было 83 года. Причиной смерти артистки стала серьезная болезнь системы кровообращения, от которой она долгое время страдала.

    Автор: Тимур Румянцев
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