Медведев о кончине Дорошиной: Это большая утрата для российской культуры

Москва, 21 апреля. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал кончину актрисы Нины Дорошиной большой утратой для ее близких, коллег и российской культуры. Как говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров, Нина Михайловна была одной из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа.

Медведев отметил, что Дорошина — «яркая звезда легендарного «Современника». По его словам, «зрители никогда не забудут ее искреннюю Надю из фильма «Любовь и голуби», замечательную миссис Куикли из «Виндзорских насмешниц», одинокую актрису из спектакля «Заяц. Love Story».

Глава кабмина подчеркнул, что Нина Михайловна умела создать любой образ и была талантливой и уникальной актрисой. Медведев также выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы и передал искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Дорошиной.

Напомним, что Нины Михайловны не стало сегодня утром. Ей было 83 года. Причиной смерти артистки стала серьезная болезнь системы кровообращения, от которой она долгое время страдала.