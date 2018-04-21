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Ученые из США создали безопасный контрацептив для мужчин
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    Ученые из США создали безопасный контрацептив для мужчин

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    Ученые из США создали безопасный контрацептив для мужчин

    Вашингтон, 21 апреля. Американские ученые успешно испытали на приматах негормональное вещество, которое способно стать эффективным контрацептивом для мужчин, пишет PLOS ONE.

    В США создали мужской контрацептив негормонального характера. Группа биологов из Калифорнии и Орегона разработали новое средство на основе белка EPPIN. Белок делает мужские сперматозоиды более вязкими и потому медленными для совершения оплодотворения женской яйцеклетки.

    Отмечается, что новый препарат был протестирован на приматах. Активность сперматозоидов у макак-резусов значительно сократилась. Восстановление началось лишь спустя три дня и полностью нормализовалось через 18 дней. Побочных эффектов исследователи не обнаружили.

    Автор: Ирина Селезнева
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