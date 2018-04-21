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Министры финансов США и России обсудили КНДР, Украину и Сирию
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    Министры финансов США и России обсудили КНДР, Украину и Сирию

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    Министры финансов США и России обсудили КНДР, Украину

    Москва, 21 апреля. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин провели встречу в Вашингтоне. На встрече они обсудили Сирию, КНДР и Украину, сообщил представитель американского финансового ведомства в субботу, 21 апреля.

    Весенняя встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка проходит в Вашингтоне с 17 апреля по 22 апреля. Как стало известно, запрос на проведение встречи сделала российская сторона.

    «Министры обсудили вопросы, включающие в себя Северную Корею, Сирию и Украину», — сообщил представитель американского ведомства.

    О чем еще разговаривали министры — не сообщается.

    Автор: Дарья Смолина
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