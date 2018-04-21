Силовики ликвидировали группу боевиков в ходе спецоперации в Дагестане

Махачкала, 21 апреля. В ходе спецоперации в дагестанском Дербенте была ликвидирована группа боевиков. Как стало известно, в настоящее время спецоперация продолжается.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. — По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается».

Ранее сообщалось, что в субботу в 13.30 мск силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО) в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в связи с поиском боевиков.

Напомним, 21 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность сторонника запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», планировавшего террористические акты на территории России.