Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

Известный латвийский политик, депутат сейма, бывший руководитель МВД и командующий погранвойсками Латвии Янис Адамсонс получил известность благодаря своим расследованиям в отношении высших должностных лиц страны. Недавно Адамсонсу удалось предотвратить прохождение в сейме Латвии поправок в закон о госгранице, которые разрешали бы не уведомлять погранохрану о проводимых вблизи границы учениях, что в конечном итоге могло спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. В интервью Федеральному агентству новостей бывший морской офицер-пограничник рассказал о новой провокации, которую готовят в Латвии на 9 мая.

Права нацменьшинств и опасные маневры на границах с Россией

— Учитывая эскалацию противостояния Запада с Россией, печально известный «документальный» фильм «Би-Би-Си» о грядущем начале третьей мировой войны с волнений в Латгалии (преимущественно русскоязычной области Латвии), многочисленные высказывания натовских генералов и даже экс-госсекретаря США о возможных провокациях в Прибалтике, а также увеличение числа военных учений НАТО в регионе, возникает опасение: а не устроят ли в одной из стран Балтии театр военных действий?

— Литва и Эстония практически отпадают, так как в этих республиках тяжело создать межэтнический конфликт. В отличие от Латвии у наших соседей полностью принята конвенция по соблюдению прав нацменьшинств, у нас — с оговорками. И статья, в которой прописаны все права нацменьшинств (в том числе и по языку обучения в школах), исключена у нас абсолютно осознанно.

В Литве, как известно, гражданство изначально получили все жители республики. В Эстонии, где русскоязычных больше, неграждане имеют право участвовать в муниципальных выборах. Кроме того, они могут обращаться во все госучреждения и органы самоуправления в местах компактного проживания русских в том числе на русском языке. Школы с русским языком обучения никто не закрывает, наоборот — их развивают.

В Латвии же ровно наоборот. И это сделано сознательно, с дальним прицелом — для разжигания межэтнического конфликта. Если бы у нас был референдум не о втором государственном языке (чистой воды провокация), а о присоединении в полном объеме к конвенции по соблюдению прав нацменьшинств, и всенародным голосованием решили бы ее ратифицировать, этой напряженности не было бы.

Поэтому в обход руководства Минобороны Латвии и появились 1 марта поправки к закону о госгранице, которые открывали бы прямой путь к военному конфликту НАТО с Россией. Погранохрану больше не извещали бы о готовящихся вблизи границ учениях, как это принято сейчас. Соответственно, пограничники в свою очередь не предупреждали бы об этом сопредельную сторону. Так что однажды учебные маневры, которыми имеют право командовать в Латвии в том числе офицеры НАТО, могли перерасти в боевые действия.

Дело Скрипалей, Сирия и реформа образования в Латвии

Все это вполне вписывается в канву происходящего в мире. Взять то же дело Скрипалей или ракетный удар в Сирии в ответ на якобы «химатаку» против мирных жителей.

Какая целесообразность, например, была в отравление химоружием Скрипалей, как это приписывают России? Причем, выясняется, там «Новичком» (боевое отравляющее вещество, которое якобы разрабатывалось в России — прим. ФАН) и близко не пахнет. По этому поводу уже анекдоты складывают!

Понятно, что история с «отравлением» — элементарная подстава. Нет никакой логики в том, чтобы убивать шпиона, которого сами же обменяли, да еще и убивать таким, мягко говоря, странным способом.

Или какая целесообразность в химатаке в Восточной Гуте, которая к тому моменту была практически освобождена от боевиков? Хорошо, что СМИ все больше рассказывают об этом, добывают все новые факты того, что это была инсценировка. А людям военным, в том числе на Западе, это было сразу понятно.

Эти провокации — попытки англосаксов не допустить многополярности мира, чтобы продолжать самим управлять им. Ни больше, ни меньше. Поэтому и Латвию могут задействовать в этих целях.

На это направлена в том числе реформа образования. Объявив о переводе всех школ лишь на государственный язык (латышский), никто не думал о детях, о качестве образования, об отсутствии квалифицированных учебников латышского и педагогов латышского языка для школ нацменьшинств.

Почему-то забывают, что систему образования для нацменьшинств, которую сейчас хотят разрушить, создавал еще классик латышской литературы Янис Райнис, в то время, когда он был министром образования в довоенной Латвии.

Основная цель нынешней реформы образования в Латвии — вызвать недовольство населения, столкнуть лбами латышей и русских, что на руку политикам ультраправого и ультралевого толка. А кульминации они планировали достичь 9 мая.

Сценарий провокации на День Победы в Риге

По моим сведениям, провокация готовится в Риге у памятника воинам-освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков на День Победы. Отдельные люди уже побывали в России, встречались со своими бывшими коллегами, уговаривали их приехать в Латвию, чтобы помочь создать такую обстановку, когда некоторых подвыпивших людей, собравшихся у памятника, под предлогом того, что русских детей здесь гнобят, можно будет подбить на какие-то массовые выступления (тряхнем, мол, стариной, защитим наших детей!). И организуют поход, например, к зданию правительства или сейма с последующими массовыми беспорядками.

Есть силы и люди, которые заинтересованы в подобном развитии событий, в создании очага напряженности в стране. Правительственная коалиция — не исключение, там тоже хватает таких.

Дальше станут действовать по имеющемуся сценарию: будет подано требование об изменении закона о проведении массовых мероприятий, естественно, со всеми обоснованиями, чтобы запретить праздновать 9 Мая.

— Но День Победы и так официально в календарь праздничных и памятных дат в Латвии не входит…

— Так еще могут после провокации, если что-то подобное случится, запретить собираться у памятника Победы, как и вообще проводить массовые мероприятия 9 мая. Скажут: есть же 8 мая, когда в Латвии официально, как и в большинстве стран Европы, отмечают победу над нацизмом и поминают жертв Второй мировой войны.

Понятно, что это подольет масла в огонь, народ будет высказывать свое недовольство, и рост напряженности лишь увеличится…

— Правящие тем самым сумеют, как говорится, одним выстрелом убить двух зайцев, потрафив еще и своим избирателям. Не секрет, что есть много недовольных тем, что в Латвии так широко празднуется 9 Мая. Ведь примерно 250 тысяч человек проходят за день у памятника в Риге, по всей республике проводятся многотысячные шествия «Бессмертного полка»…

— Естественно. А ведь, если быть точным, то война на территории Латвии окончилась именно 9 мая, когда в Курляндском котле капитулировали остатки немецких войск.

Но в создании напряженности в Латвии заинтересованы и на Западе, и, как я допускаю, есть часть недалеких россиян, которые почему-то думают, что, если в Латвии начнутся беспорядки, и дело доведут до межэтнического конфликта, то Евросоюз обратится именно к России с просьбой «утихомирить местных русских».

Тех, кто задумал подобный сценарий, не интересуют последствия. Их интересует возможность обвинить Россию во всех смертных грехах и заявить, что дескать Москва «организовала в Латвии беспорядки». И это тоже прямой путь к военной конфронтации уже на территории Латвии.

Россия и Китай с Ираном становятся опасными конкурентами Западу

— То есть никаких «химатак» в этом случае не понадобится?

— Столкновение в Латвии двух общин между собой и будет своеобразной «химатакой». И куда более эффектной и правдоподобной, чем в Сирии.

Ведь даже западные военные эксперты отмечают, что ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России — прим. ФАН) практически уничтожено именно с помощью России. До осени 2015 года, когда в противостояние в Сирии по приглашению правительства этой страны вмешалась Россия, ИГИЛ, несмотря на усилия западной коалиции из 62 стран во главе с США, только распространяло свое влияние и захватывало все новые территории…

Но политикам невыгодно признавать роль России в освобождении Сирии от террористов, как и возросший авторитет России в мире, наряду с Китаем и Ираном. Потому что за спинами политиков Западной Европы и США стоит транснациональный бизнес, которому все равно, сколько человек и где погибнут, им главное — получить сверхприбыль.

— Классика империализма…

— Да. Ведь у России получается нормализовать отношения с Саудовской Аравией, с Эмиратами, посадить за один стол переговоров Турцию с Ираном, что вообще невозможно было прежде даже представить. А сейчас три президента — России, Ирана и Турции — обсуждают общие задачи!

Разумеется, англосаксы, чувствуя, что теряют свои позиции в мире, пытаются вернуть свой авторитет, доказывая главенство своего права на всей планете и навязывая «демократию по-американски» и «по-британски».

— Но даже Турция — член НАТО — решила ослушаться своих союзников по блоку и закупить именно российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Ей, по информации СМИ, даже грозят какими-то санкциями из Вашингтона. Но после провального ракетного удара, какой нанесли по Сирии США вместе с Британией и Францией, когда даже советские ЗРК показали свою надежность против «умных» ракет, теперь не только Турция желает приобрести новейшее российское оружие. Как военный человек, как вы оцениваете последствия удара западных стран по Сирии?

— Если судить по информации, что было сбито около 70% ракет, то это — хороший уровень, хотя и не отличный.

— Но ведь и ЗРК были еще советского производства.

— США с союзниками преследовали этой атакой не военные цели, а совершенно иные, желая показать потенциальным покупателям, что, несмотря на присутствие российских ПВО в Сирии, ракеты-то долетели. Как рапортуют в Вашингтоне, — все до одной!

Но в чем кроется идиотизм: коалиция из трех государств наносит ракетный удар по важным объектам, включая, как они утверждают, производства химоружия и склады с ним. Так и хочется спросить: вы вообще думаете, что творите?

Ведь, если есть данные о предприятиях, где якобы производилось химоружие, а после этого они были поражены ракетами, то население вокруг неминуемо должно было бы погибнуть от отравления химикатами! Но, если есть данные, что никакого химоружия там нет и не было, то какого лешего вы там бомбите?! Абсурд.

При этом, как рассказывают, глава Пентагона уговорил президента США не допустить ни одного случая вхождения американских ракет в зону контроля российских ПВО. Потому что военные, в отличие от политиков, хорошо понимают, что ответ последовал бы незамедлительно. И не только по ракетам, но и по их носителям…

Зачем такой мир, если в нем не будет Латвии?

— Об этом заблаговременно предупреждал российский Генштаб. Хотя горлопаны в соцсетях после ракетной атаки на Сирию подняли крик, что, мол, Москва «не ответила», потому что якобы «испугалась», но при этом начисто замалчивались или искажались слова начальника Генштаба Валерия Герасимова: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

— Совершенно верно. Я могу понять и англосаксов, которые защищают свои интересы. Но Латвии-то от этого что? Останется ли после очередного столкновения между ядерными державами сама Латвия как территория и государство — большой вопрос.

У нас ведь привыкли брать под козырек, едва наш старший партнер (США) что-то вякнет. Яркий пример — уничтожение законно и слаженно работавшего латвийского банка ABLV. Мало того, представитель нашего Минфина на заседании парламентской комиссии (по внутренним, оборонным делам и борьбе с коррупцией, в которой работает Адамсонс — ред.) еще и заявил, что ликвидация данного банка особенного ущерба экономике страны не нанесет. А как же сотни новых безработных и десятки миллионов евро, которых не досчитается бюджет и в этом году, и во все последующие?

Обвинения, выдвинутые из Вашингтона против ABLV, в будущем будут сняты, вот только банк к этому времени уже будет ликвидирован. Последний банк в республике, который принадлежал гражданам Латвии. Теперь мы полностью переходим под управление западных банков.

Спрашивается: когда же мы станем защищать свои интересы и себя?

— Почему ни премьер, ни президент Латвии не заявят об истинно национальных интересах страны, хотя бы перефразировав Владимира Путина: «Зачем нам такой мир, если в нем не будет Латвии?»

— Они все прекрасно понимают. А вот мужества сказать свое веское слово, наверное, не хватает.

Вот и [президент США Дональд] Трамп не свободен в своих поступках. Он действительно желал бы поладить с Россией (как бы смешно это сейчас уже ни звучало), но полностью зависит от тех, кто управляет и СМИ, и его администрацией, и некоторыми силовыми структурами США.

И еще. Если бы во главе России стоял любой другой президент, мы бы уже давно были в горниле войны. Политики, никогда не носившие погон, не в силах понять, что такое война, и к чему может привести бряцание оружием…

Янис Адамсонс по прозвищу Капитан Акула, как его называли японские браконьеры, был награжден орденом Красной звезды во время службы на Дальнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.