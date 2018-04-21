Меню
Общество
Елизавета II отметит 92-летие под песни Стинга и Кайли Миноуг
Происшествия
Угрозу теракта по ошибке объявили в Токио
Следующая новость
Загрузка...

    Елизавета II отметит 92-летие под песни Стинга и Кайли Миноуг

    167

    Королева Великобритании Елизавета II отметит день рождения на концерте

    Лондон, 21 апреля. Королева Великобритании Елизавета II отметит свой день рождения посещением музыкального концерта. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

    Елизавете II сегодня исполнилось 92 года. Как стало известно, вечером она посетит концерт, который будет транслироваться по телевидению. На концерте, который пройдет в Альберт-холле, будут выступать Стинг, Шегги, Том Джонс, Крейг Дэвид, Кайли Миноуг и другие артисты, сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.

    «Мы будем играть для Ее Величества, но, честно говоря, я не знаю, каковы ее музыкальные вкусы», — цитирует The Daily Telegraph Стинга.

    Британский музыкант пошутил, что они выложатся по полной, а если не получится, то они окажутся в Тауэре. Отметим, что эта крепость в предыдущие столетия использовалась в том числе в качестве тюрьмы.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    480
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    307
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    4575
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    1176