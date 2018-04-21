Елизавета II отметит 92-летие под песни Стинга и Кайли Миноуг

Лондон, 21 апреля. Королева Великобритании Елизавета II отметит свой день рождения посещением музыкального концерта. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Елизавете II сегодня исполнилось 92 года. Как стало известно, вечером она посетит концерт, который будет транслироваться по телевидению. На концерте, который пройдет в Альберт-холле, будут выступать Стинг, Шегги, Том Джонс, Крейг Дэвид, Кайли Миноуг и другие артисты, сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.

«Мы будем играть для Ее Величества, но, честно говоря, я не знаю, каковы ее музыкальные вкусы», — цитирует The Daily Telegraph Стинга.

Британский музыкант пошутил, что они выложатся по полной, а если не получится, то они окажутся в Тауэре. Отметим, что эта крепость в предыдущие столетия использовалась в том числе в качестве тюрьмы.