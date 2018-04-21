Два человека погибли в результате падения самолета в Хакасии

Москва, 21 апреля. В Хакасии жертвами жесткой посадки легкомоторного самолета стали два человека.

«Там двое погибших. Их личности устанавливаются, принадлежность самолета пока не установлена», — рассказали журналистам в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Алтайского района республики.

В ЕДДС также отметили, что на земле разрушений и жертв нет, сами погибшие находились в самолете.

По последней информации, двухместный легкомоторный самолет рухнул в протоку реки Абакан в районе деревни Кайбалы. В настоящее время на месте ЧП работает опергруппа от МЧС, пожарные, сотрудники МВД по Алтайскому району, скорой медицинской помощи Абакана.

Абаканская транспортная прокуратура будет проводить по данному факту проверку, о чем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре, передает ТАСС.

Напомним, 14 апреля в Ростовской области произошел аналогичный инцидент: в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека.