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Два человека погибли в результате падения самолета в Хакасии
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    Два человека погибли в результате падения самолета в Хакасии

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    Два человека погибли в результате падения самолета в Хакасии

    Москва, 21 апреля. В Хакасии жертвами жесткой посадки легкомоторного самолета стали два человека. 

    «Там двое погибших. Их личности устанавливаются, принадлежность самолета пока не установлена», — рассказали журналистам в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Алтайского района республики.

    В ЕДДС также отметили, что на земле разрушений и жертв нет, сами погибшие находились в самолете.

    По последней информации, двухместный легкомоторный самолет рухнул в протоку реки Абакан в районе деревни Кайбалы. В настоящее время на месте ЧП работает опергруппа от МЧС, пожарные, сотрудники МВД по Алтайскому району, скорой медицинской помощи Абакана.

    Абаканская транспортная прокуратура будет проводить по данному факту проверку, о чем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре, передает ТАСС.

    Напомним, 14 апреля в Ростовской области произошел аналогичный инцидент: в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека.

    Автор: Тимур Румянцев
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