В Армении задержали террористов, готовивших более сотни атак

Ереван, 21 апреля. Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении в республике серии терактов в республике. Речь идет о двух гражданах, которые планировали установить в общественных местах до 150 самодельных бомб.

По данным СНБ, организаторы терактов планировали атаки на площади свободы в столице, в ТЦ «Далма Гарден Молл», а также рядом с жилыми домами, на путях инженерных коммуникаций. В сообщении ведомства отмечается, что злоумышленники с помощью многочисленных терактов хотели создать атмосферу страха в Армении.

Члены преступного сообщества изготовили взрывные устройства и попытались завербовать сообщников. В ходе обысков были обнаружены самодельные бомбы. Силовики задержали также четырех предполагаемых пособников. Ведется следствие, открыто уголовное дело о терроризме.



