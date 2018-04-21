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В Армении задержали террористов, готовивших более сотни атак
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    В Армении задержали террористов, готовивших более сотни атак

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    В Армении задержали террористов, готовивших более сотни атак

    Ереван, 21 апреля. Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении в республике серии терактов в республике. Речь идет о двух гражданах, которые планировали установить в общественных местах до 150 самодельных бомб. 

    По данным СНБ, организаторы терактов планировали атаки на площади свободы в столице, в ТЦ «Далма Гарден Молл», а также рядом с жилыми домами, на путях инженерных коммуникаций. В сообщении ведомства отмечается, что злоумышленники с помощью многочисленных терактов хотели создать атмосферу страха в Армении.

    Члены преступного сообщества изготовили взрывные устройства и попытались завербовать сообщников. В ходе обысков были обнаружены самодельные бомбы. Силовики задержали также четырех предполагаемых пособников. Ведется следствие, открыто уголовное дело о терроризме. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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