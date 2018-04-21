Ученые нашли в Южно-Камчатском заказнике самого крупного белека по кличке Жрун

Москва, 21 апреля. Ученые нашли в Южно-Камчатском заказнике на острове Уташуд самого крупного белека по кличке Жрун. Также специалисты пересчитали тюленей, каланов, ларги и других животных, обитающих в заказнике .

Как выяснили специалисты, сейчас в заказнике обитают 43 щенка ларги, 64 взрослые ларги, 16 антуров (курильских тюленей) и 23 калана (морских выдры), сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

Показатели порадовали специалистов: в этом году на Уташуде родилось на 10 щенков ларги больше, чем в прошлом. Один детеныш больше всего привлек внимание ученых: он стал самым упитанным белеком за всю историю наблюдений, за что получил прозвище Жрун. Отмечается, что ларги и антуры занесены в Красную книгу России.

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