МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

Москва, 21 апреля. Россия ожидает от экспертов Организации по запрещению химического оружия максимально беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего в сирийском городе Дума и скорейшего доклада инспекторов ОЗХО.

Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипломатического ведомства в субботу.

«Ожидаем от инспекторов Организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в г. Дума и скорейшего представления объективного доклада. Тем более речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского «химического досье» посещения места заявленного химинцидента…» — сообщается в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что ранее ОЗХО и ООН довольствовались исключительно дистанционным расследованием, безоговорочно доверяя информации, предоставляемой противниками официальных властей САР.

В МИД РФ также указали, что считают недопустимым тот факт, что эксперты ОЗХО выехали к месту так называемого «инцидента в Думе» только через 11 дней после поступления соответствующего запроса от сирийских властей.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты ОЗХО отказываются встречаться с жителями города Дума. В связи с этим Дамаск выразил опасения, что представители ОЗХО в очередной раз ограничатся дистанционным изучением произошедшего.

Отметим, «инцидент в Думе», постановка применения химического оружия в сирийской Восточной Гуте, стал поводом для удара коалиции по САР, осуществленного 14 апреля.