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Сирия: Захарова назвала недопустимой 11-дневную задержку выезда ОЗХО в Думу
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    Сирия: Захарова назвала недопустимой 11-дневную задержку выезда ОЗХО в Думу

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    Эксперты ОЗХО выехали в Думу в Восточной Гуте — МИД РФ

    Москва, 21 апреля. Эксперты ОЗХО выехали в сирийскую Думу в Восточной Гуте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Утром 21 апреля специалисты Организации по запрещению химического оружия выехали в Думу для проверки сообщений об инциденте 7 апреля. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова добавила, что это произошло спустя 11 дней как организация получила запрос Дамаска об отправке миссии.

    «Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР», — подчеркнула дипломат.

    Западные страны заявили о применении отравляющих веществ в городе Дума, несмотря на то, что ни мирные жители, ни специалисты не подтвердили данный факт.

    В МИД России отметили, что российские специалисты не нашли следов химоружия в Восточной Гуте. В ведомстве добавили, что Запад мог использовать эти вбросы для оправдания удара по Сирии. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал ООН увеличить число сотрудников в Сирии, чтобы получать информацию о происходящем напрямую.

    Автор: Ирина Селезнева
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