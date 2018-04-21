ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

Москва, 21 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность сторонника «Исламского государства»1 (ИГ)1, планировавшего террористические акты на территории РФ. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно приведенным данным, ФСБ вскрыла и пресекла преступную деятельность сторонника ИГ, присягнувшего главарю террористической группировки Абу Бакру аль-Багдади, который находится в Сирийской республике. К моменту задержания преступник приступил к планированию резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

В ведомстве также отметили, что объектом нападений должно было стать, в том числе здание правительства Ставропольского края.

Напомним, несколько дней назад ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ, планировавших теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.