Меню
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты ИГ в России
Происшествия
Угрозу теракта по ошибке объявили в Токио
Следующая новость
Загрузка...

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

      /  Обновлено: 
    4575

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    Москва, 21 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность сторонника «Исламского государства»1 (ИГ)1, планировавшего террористические акты на территории РФ. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Согласно приведенным данным, ФСБ вскрыла и пресекла преступную деятельность сторонника ИГ, присягнувшего главарю террористической группировки Абу Бакру аль-Багдади, который находится в Сирийской республике. К моменту задержания преступник приступил к планированию резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

    В ведомстве также отметили, что объектом нападений должно было стать, в том числе здание правительства Ставропольского края.

    Напомним, несколько дней назад ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГпланировавших теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    МИД РФ призвал ОЗХО не ограничиваться дистанционным расследованием «инцидента в Думе»

    15:58   21 Апреля 2018
    480
    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    Протесты в Армении в репортаже ФАН: Саргсян призвал оппозицию к диалогу, сомнительный «креатив» протестующих

    15:48   21 Апреля 2018
    307
    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракты ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    4575
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    1176