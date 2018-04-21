Сотни людей эвакуировали из башни «Око» в Москве

Москва, 21 апреля. В экстренные службы Москвы поступил вызов о возгорании в одной из башен комплекса «Москва Сити» — «Око». Открытого горения не видно, сообщил источник Федерального агентства новостей.

На шестом этаже столичной башни «Око» возникло задымление. На место инцидента выехали пожарные расчеты, оперативные службы. Сообщается об эвакуации около трех сотен посетителей и сотрудников высотного здания. Напомним, что это не первый случай такого рода башне.