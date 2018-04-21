Бастрыкин назвал сроки завершения расследование пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

Москва, 21 апреля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал сроки, которые потребуются для полного расследования всех обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, глава Следственного комитета предупредил, что все необходимые мероприятия будут проведены в течение нескольких месяцев.

«Возвращаясь к трагедии в Кемерове, он сказал, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев», — рассказала Петренко, выступая на лекции для студентов СПбГУ.

Она объяснила, что срок определен необходимостью провести сложные экспертизы — в том числе, строительные, финансово-экономические и судебно-правовые.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, при этом окончательное число погибших было названо СК РФ 20 апреля. Как отмечает «Газета Кемерово», следователи выдали разрешения на захоронение 37-ми погибших. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.