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Завод по производству стеклотары появится в Крыму
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    Завод по производству стеклотары появится в Крыму

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    Завод по производству стеклотары появится в Крыму

    Ялта, 21 апреля. Завод по производству стеклотары появится в Крыму. Соответствующее соглашение подписала в субботу на Ялтинском международном экономическом форуме Корпорация развития Крыма с «Крымской стекольной компанией».

    Завод будет расположен недалеко от Симферополя — в селе Укромное на участке площадью 10 гектаров. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, половину суммы в первый год строительства вложит инвестор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

    В корпорации уточнили, что завод по производству стеклотары необходим крымским виноделам. Мощность завода составит 1,2 миллиона бутылок в год. Кроме того, предприятие создаст в регионе 159 новых рабочих мест.

    Завод по производству стеклотары появится в Крыму

    Во времена СССР на территории Крыма располагались два стеклотарных завода – в Керчи и Симферополе, однако они были закрыты в то время, когда республика входила в состав Украины. В настоящее время стеклотара в Крыму практически не производится. Виноделы вынуждены покупать бутылки на материке, что существенно увеличивает стоимость их продукции.

    Напомним, IV Ялтинский международный экономический форум открылся 19 апреля и завершит свою работу в субботу, 21 апреля. Ранее участвующие в нем африканские политики поблагодарили в рамках форума Россию и президента РФ Владимира Путина за помощь Сирии.

    Автор: Василий Котов
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