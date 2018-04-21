Ялта, 21 апреля. Завод по производству стеклотары появится в Крыму. Соответствующее соглашение подписала в субботу на Ялтинском международном экономическом форуме Корпорация развития Крыма с «Крымской стекольной компанией».

Завод будет расположен недалеко от Симферополя — в селе Укромное на участке площадью 10 гектаров. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда рублей, половину суммы в первый год строительства вложит инвестор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

В корпорации уточнили, что завод по производству стеклотары необходим крымским виноделам. Мощность завода составит 1,2 миллиона бутылок в год. Кроме того, предприятие создаст в регионе 159 новых рабочих мест.

Во времена СССР на территории Крыма располагались два стеклотарных завода – в Керчи и Симферополе, однако они были закрыты в то время, когда республика входила в состав Украины. В настоящее время стеклотара в Крыму практически не производится. Виноделы вынуждены покупать бутылки на материке, что существенно увеличивает стоимость их продукции.

Напомним, IV Ялтинский международный экономический форум открылся 19 апреля и завершит свою работу в субботу, 21 апреля. Ранее участвующие в нем африканские политики поблагодарили в рамках форума Россию и президента РФ Владимира Путина за помощь Сирии.