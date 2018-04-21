Киев хочет оштрафовать экипаж «Норда» за попытку покинуть Украину

Киев, 21 апреля. Украинская Госпогранслужба передала в суд протоколы об административном нарушении членами экипажа судна «Норд», которые грозят штрафом за попытку россиянами покинуть страну.

Украинские пограничники 19 апреля сняли с рейса в Минск семерых членов команды российского рыболовецкого судна, задержанного 25 марта. По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, был составлен протокол о незаконном пересечении границы.

«У нас, согласно украинскому законодательству, это правонарушение. На данный момент за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3,5 тысяч гривен (около 134 доллара)», — сказал он.

Пограничники передали протоколы в суд для последующего рассмотрение. Слободян добавил, что если экипаж будет выезжать по украинским паспортам, им не будут препятствовать. Напомним, что крымское судно «Норд» было арестовано 30 марта. Ранее повару и практиканту судна удалось покинуть Украину, они вернулись в Крым через Минск.