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Киев хочет оштрафовать экипаж «Норда» за попытку покинуть Украину
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    Киев хочет оштрафовать экипаж «Норда» за попытку покинуть Украину

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    Киев хочет оштрафовать экипаж «Норда» за попытку покинуть Украину

    Киев, 21 апреля. Украинская Госпогранслужба передала в суд протоколы об административном нарушении членами экипажа судна «Норд», которые грозят штрафом за попытку россиянами покинуть страну.

    Украинские пограничники 19 апреля сняли с рейса в Минск семерых членов команды российского рыболовецкого судна, задержанного 25 марта. По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, был составлен протокол о незаконном пересечении границы. 

    «У нас, согласно украинскому законодательству, это правонарушение. На данный момент за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3,5 тысяч гривен (около 134 доллара)», — сказал он.

    Пограничники передали протоколы в суд для последующего рассмотрение. Слободян добавил, что если экипаж будет выезжать по украинским паспортам, им не будут препятствовать. Напомним, что крымское судно «Норд» было арестовано 30 марта. Ранее повару и практиканту судна удалось покинуть Украину, они вернулись в Крым через Минск. 

    Автор: Ирина Селезнева
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