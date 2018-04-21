Стали известны дата и место прощания с актрисой Ниной Дорошиной

Москва, 21 апреля. Прощание с советской и российской актрисой театра и кино, Народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной будет проходить в ее родном театре «Современник», предположительно, 24 апреля.

«Прощание состоится у нас в театре, предположительно это будет во вторник», — сказали РИА Новости в пресс-службе театра.

Напомним, что Нины Михайловны не стало сегодня утром. Ей было 83 года. Причиной смерти артистки стала серьезная болезнь системы кровообращения, от которой она долгое время страдала. За день до смерти артистка отказалась от госпитализации. Всенародную любовь актриса снискала после исполнения главной роли в фильме «Любовь и голуби».

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, через два года дебютировала на сцене театра «Современник».