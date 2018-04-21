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Он как святыня: Бабенко рассказала о своем разговоре с Дорошиной
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    Он как святыня: Бабенко рассказала о своем разговоре с Дорошиной

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    Алена Бабенко назвала Дорошину актрисой высшей категории

    Москва, 21 апреля. Нина Дорошина – актриса высшей категории. Об этом заявила российская актриса Алена Бабенко.

    Бабенко подчеркнула, что Дорошина умела «присваивать себе совершенно органично какой-то придуманный характер». И это ее умение стало для Бабенко большим уроком.

    «Мы вместе служили в театре «Современник», как-то она пришла на мой спектакль «Время женщин», я очень волновалась, она подошла ко мне и сказала: «Вот ты знаешь, кажется, как будто это не ты, а немножечко со стороны. Где-то ты как героиня существуешь, а где-то выходишь из образа, нужно научиться не выходить оттуда — быть внутри», — сказала Бабенко.

    Российская актриса отметила, что это был единственный разговор с Ниной Дорошиной о профессии, и он для нее, «как святыня». Бабенко напомнила, что Нина Дорошина преподавала в Театральном институте имени Бориса Щукина.

    «Мне всегда было интересно прийти и посмотреть, как она преподает. Но мы, люди, такие невнимательные, все время думаем, что жизнь вечная и этого не случилось. Я жалею об этом. Светлая ей память», — цитирует РИА Новости Алену Бабенко.

    Нина Дорошина скончалась утром в субботу. Народной артистке РСФСР было 83 года. 

    Автор: Дарья Смолина
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