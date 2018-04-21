В Пентагоне заявили о готовности вновь ударить по Сирии

Вашингтон, 21 апреля. США готовы к дальнейшей агрессии по отношению к Сирии. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Вашингтон вполне может нанести по территории ближневосточного государства еще один ракетный удар.

«Мы готовы в любой момент принять решение…» — заявил Мэттис.

Напомним, 14 апреля силы коалиции во главе с США нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для атаки послужил так называемый «инцидент в Думе», постановка химической атаки в Восточной Гуте.

Не представив никаких доказательств, западные страны обвинили в причастности к якобы имевшей место химатаке Дамаск, несмотря на то, что сирийские официальные лица неоднократно отчитывались о том, что армия САР не имеет химического оружия, и об этом прекрасно знают в Организации по его запрещению (ОЗХО).

Президент России Владимир Путин осудил ракетный удар по Сирии, подчеркнув, что своими действиями США помогают действующим на территории страны террористам.