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В Пентагоне заявили о готовности вновь ударить по Сирии
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    В Пентагоне заявили о готовности вновь ударить по Сирии

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    В Пентагоне заявили о готовности вновь ударить по Сирии

    Вашингтон, 21 апреля. США готовы к дальнейшей агрессии по отношению к Сирии. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Вашингтон вполне может нанести по территории ближневосточного государства еще один ракетный удар.

    «Мы готовы в любой момент принять решение…» — заявил Мэттис. 

    Напомним, 14 апреля силы коалиции во главе с США нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для атаки послужил так называемый «инцидент в Думе», постановка химической атаки в Восточной Гуте.

    Не представив никаких доказательств, западные страны обвинили в причастности к якобы имевшей место химатаке Дамаск, несмотря на то, что сирийские официальные лица неоднократно отчитывались о том, что армия САР не имеет химического оружия, и об этом прекрасно знают в Организации по его запрещению (ОЗХО).   

    Президент России Владимир Путин осудил ракетный удар по Сирии, подчеркнув, что своими действиями США помогают действующим на территории страны террористам. 

    Автор: Федор Веснин
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