Генсек ООН призвал членов Совета безопасности к консенсусу по Сирии

Столкгольм, 21 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерреш по-прежнему надеется найти политическое решение по Сирии. Он отметил, что члены Совбеза международной организации при желании могут прийти к консесусу.

В южной провинции Сконе в Швеции состоится неформальная встреча членов Совбеза ООН. Антониу Гутерреш прокомментировал сирийский кризис и возможность стран договориться о политическом решении конфликта.

«В Сирии нам нужно договориться о двух вещах. Во-первых, нет военного решения, есть только политическое. Мы можем двигаться вперед с политическими переговорами», — сказал он.

Во-вторых, он отметил необходимость проработать способ расследования и дальнейшей ответственности за преступления. Гутерреш призвал членов ООН к консенсусу по Сирии.

«Но есть надежда. Совет Безопасности может быть эффективным, когда мы согласны», — подчеркнул Гуттереш.

Генсек ООН добавил, что руководство страны не имеют права уничтожать планету или позволить военным конфликтам приносить людям страдания