Африканские политики поблагодарили Путина и Россию за помощь Сирии

Ялта, 21 апреля. Участвующие в IV Ялтинском международном экономическом форуме политики из стран Африки рассказали, что могут сделать для Сирии, поблагодарили Россию и президента РФ Владимира Путина за помощь САР и наградили аплодисментами Крымский мост.

Два десятка африканских стран принимают участие в ЯМЭФ и в заключительной конференции, посвященной восстановлению Сирии. Представители Нигерии и Конго рассказали, чем могут помочь сирийской экономике в послевоенном возрождении, передает корреспондент ФАН.

Омару Абдурахман, представитель Нигерии, заявил, что его страна готова поддерживать голос Сирии по всему миру.

«В Африке считается позорным бросить друга в беде, и я благодарю Россию и лично ее президента Владимира Путина за то, что ваша страна сделала для Сирии. Весь мой народ Нигерии и Африки передает вам слова благодарности».

По его словам, Нигерия может поставлять Сирии сырье, а также «морально поддерживать» страну.

Представитель парламента Конго Жан Клод Мокени поблагодарил Россию за организацию Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

«Эта конференция не похожа на женевскую: там в основном разговоры, а здесь российская сторона занимает прагматичную позицию и предлагает реальные действия», – отметил африканский политик. – Крым, Россия и Сирия здесь хотят понять, где найти финансы для помощи Сирии».

По словам Мокени, Конго может помочь Сирии через тройное сотрудничество при участии России своим сырьем.

«Мы производим медную руду, помимо этого у нас золотые шахты, есть сырье, а у вас – знания, и мы можем обменивать наше сырье на вашу экспертизу», – предложил Мокени.

Он также добавил, что восхищен уже сделанным в Крыму.

«Мы аплодируем действиями России в Крыму, – признался представитель Конго. – Ваш мост – пример внешней политики, пример того, как не прогибаться, не разделять ваш народ, а объединять его».

Напомним, IV Ялтинский международный экономический форум открылся 19 апреля и завершит свою работу в субботу. Ранее на форуме крымский агрохолдинг «Скворцово» назвал сроки поставки пшеницы в Сирию.