РНКБ: Строительство сирийского отеля в Крыму может создать прецедент для экономики

Ялта, 21 апреля. На IV Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму крымские предприниматели обсудили с сирийской делегацией возможность строительства сирийского отеля на крымском побережье.

Вице-президент Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Игорь Чумаковский рассказал, как обе страны в условиях санкций могут создать экономический прецедент.

«Есть неплохие перспективы у этого проекта, все стороны в нем заинтересованы. Вопрос пока в расчетах: бизнесменам надо просчитать стоимость торговых поставок, перевозок, товаров и услуг. Мы, РНКБ, работаем под санкциями исключительно в рублевой зоне, та же беда у Сирии. Наши точки зрения с первым заместителем национального банка Сирии совпали: надо искать решение в плоскости налаживания расчетов в национальных валютах», — приводит комментарий Чумаковского корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению вице-президента крымского банка, на Ялтинской конференции должна быть создана рекомендация, которую можно было бы донести до руководств обеих стран, чтобы дать толчок этой системе. Созданный в Крыму прецедент может быть полезен как экономике Сирии, так и России, подчеркнул Игорь Чумаковский.