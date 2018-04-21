Меню
Новости Сирии
РНКБ: Строительство сирийского отеля в Крыму может создать прецедент для экономики
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт ИГ в России
Следующая новость
Загрузка...

    РНКБ: Строительство сирийского отеля в Крыму может создать прецедент для экономики

      /  Обновлено: 
    110

    РНКБ: Строительство сирийского отеля в Крыму может создать прецедент для экономики

    Ялта, 21 апреля. На IV Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму крымские предприниматели обсудили с сирийской делегацией возможность строительства сирийского отеля на крымском побережье.

    Вице-президент Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Игорь Чумаковский рассказал, как обе страны в условиях санкций могут создать экономический прецедент.

    «Есть неплохие перспективы у этого проекта, все стороны в нем заинтересованы. Вопрос пока в расчетах: бизнесменам надо просчитать стоимость торговых поставок, перевозок, товаров и услуг. Мы, РНКБ, работаем под санкциями исключительно в рублевой зоне, та же беда у Сирии. Наши точки зрения с первым заместителем национального банка Сирии совпали: надо искать решение в плоскости налаживания расчетов в национальных валютах», — приводит комментарий Чумаковского корреспондент Федерального агентства новостей.

    По мнению вице-президента крымского банка, на Ялтинской конференции должна быть создана рекомендация, которую можно было бы донести до руководств обеих стран, чтобы дать толчок этой системе. Созданный в Крыму прецедент может быть полезен как экономике Сирии, так и России, подчеркнул Игорь Чумаковский.

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в России

    15:38   21 Апреля 2018
    31
    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    Такого не было даже в «холодную войну»: МИД РФ отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

    12:43   21 Апреля 2018
    984
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    10128
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    44543