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    «Дело не в России»: Черданцев дал совет Козловскому

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    «Дело не в России»: Комментатор Черданцев дал совет Козловскому

    Москва, 21 апреля. Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение, что российскому актеру и режиссеру фильма «Тренер» Даниле Козловскому не стоило читать отзывы зрителей о своей киноленте. Об этом он заявил в эфире «Говорит Москва».

    Данила Козловский, прочитав комментарии к фильму «Тренер», отметил, что не ожидал от россиян «такого количества ненависти». В ответ на критику российский актер заявил, что в «России сплошная ненависть и хамство».

    «Дело не в России»: Комментатор Черданцев дал совет Козловскому

    Георгий Черданцев заявил, что Козловский расстроился из-за комментариев по поводу фильма «Тренер», где он исполнил не только главную роль, но и впервые выступил в качестве режиссера. По его словам, читать комментарии никогда не нужно, особенно творческим людям. Черданцев подчеркнул, что оценивать работу должны коллеги, которые понимают, в чем смысл и сложность этой профессии.

    «Но Данила неправ, переведя это все на русскую почву. Дело не в России, Англии, Италии, США или любой другой стране», — отметил комментатор. 

    Автор: Алексей Громов
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