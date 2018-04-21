«Дело не в России»: Черданцев дал совет Козловскому

Москва, 21 апреля. Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение, что российскому актеру и режиссеру фильма «Тренер» Даниле Козловскому не стоило читать отзывы зрителей о своей киноленте. Об этом он заявил в эфире «Говорит Москва».

Данила Козловский, прочитав комментарии к фильму «Тренер», отметил, что не ожидал от россиян «такого количества ненависти». В ответ на критику российский актер заявил, что в «России сплошная ненависть и хамство».

Георгий Черданцев заявил, что Козловский расстроился из-за комментариев по поводу фильма «Тренер», где он исполнил не только главную роль, но и впервые выступил в качестве режиссера. По его словам, читать комментарии никогда не нужно, особенно творческим людям. Черданцев подчеркнул, что оценивать работу должны коллеги, которые понимают, в чем смысл и сложность этой профессии.