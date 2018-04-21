МИД РФ одобрил отказ КНДР от ядерных испытаний

Москва, 21 апреля. В министерстве иностранных дел Российской Федерации поприветствовали объявленную Пхеньяном остановку ракетно-ядерных испытаний. Как говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, соответствующий шаг способствует дальнейшей разрядке напряженности.

«Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии», — отметили в МИД РФ.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных испытаний, а также готова закрыть ядерный испытательный полигон. Сенатор Алексей Пушков считает, что отказ от ядерных испытаний является умным шагом лидера КНДР Ким Чен Ына. По его мнению, Пхеньян умело вовлекает Вашингтон в диалог.